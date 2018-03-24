Сенат Италии впервые возглавила женщина

2018-03-24 17:55 | www.oxu.az | 9

Председателем верхней палаты итальянского парламента избрана Мария Элизабетта Альберти Казеллати, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости».

Это первый случай в истории республики, когда вторую должность после президента заняла женщина.

М.Казеллати является членом партии «Вперед, Италия» с момента ее основания в 1994 году. В том же году она была избрана сенатором и проработала в верхней палате парламента два года до следующих выборов.

С 2001 года она пять раз избиралась сенатором, занимая должности замглавы фракции и работая в комиссии по здравоохранению.