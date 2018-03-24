Азербайджанский вектор: от стабильности – к процветанию

2018-03-24 17:56 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан вышел на передовые позиции в мире, и сегодня является государством, отличающимся не только стабильностью, но и стремительным развитием.

Об этом сказал Trend депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

По его словам, Азербайджан признан во всём мире как надёжный партнёр.

«Сильная и гибкая многовекторная политика позволяет республике одновременно сохранять конструктивные отношения с Западом и Востоком, успешно защищая свои интересы на всех международных встречах и переговорах высокого уровня, а избрание Азербайджана членом Совета безопасности ООН стало крупнейшим достижением независимого государства в сфере внешней политики», – считает Савельев.

В свою очередь, руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы (РАД), политолог Наталия Красовская сказала в беседе с Trend, что благодаря росту ВВП и стабильности макроэкономической ситуации в Азербайджане, авторитетные рейтинговые агентства и ведущие эксперты в один голос говорят о гарантированной защите страны от экономических шоков.

«За кратчайшие сроки промышленное производство выросло в республике в 2,7 раза, а сельское хозяйство – в 1,5 раза, причём Азербайджан остаётся одной из немногочисленных стран, способных обеспечить собственную продовольственную безопасность. За последние 15 лет в республике созданы 838 тысяч новых рабочих мест, а уровень бедности сократился с 49 до 5,4 процента», – напомнила она.

Коснувшись темы международного авторитета страны, Красовская отметила, что Азербайджан смог представить миру собственную модель демократии как синтеза глобальной интеграции и национально-культурной самобытности.

«Сделав ставку на светские ценности, Азербайджан стал образцом мультикультурализма, дав возможность полноценно развиваться на своей территории всем народам и всем религиям. Наряду с этим, страна бережно хранит национально-культурные богатства и пропагандирует во всём мире достижения азербайджанской культуры и искусства», – сказала руководитель Центра РАД.

Собеседники агентства также затронули тему взаимоотношений России и Азербайджана.

Они отметили, что в реализации глобальных экономических замыслов, подобных проекту «Север-Юг», Азербайджан сумел продемонстрировать свою надёжность и потенциал, товарооборот между двумя странами растёт с каждым годом, поток российских инвестиций в Азербайджан увеличивается, а азербайджанским импортёрам в России созданы благоприятные условия для реализации их продукции.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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