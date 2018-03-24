Сильный ветер оборвал линии электропередач и снес кровли домов в Дашкесанском районе

2018-03-24 18:20 | www.apa.az | 7

Сильный ветер нанес сегодня ущерб Дашкесанскому району.

Как сообщил западному бюро АПА председатель районной комиссии МЧС Джаваншир Годжаев, шквальный ветер снес кровли более 15 жилых домов района.

«С сегодняшнего утра на территории района бушует сильный ветер. Больше всего от ветра пострадали районный центр, села Хошбулаг, Амирвар и Гарагасанли. В результате стихии обрушились кровли двух многоэтажных домов в райцентре. Кроме того, нанесен ущерб медпункту в селе Хошбулаг, а также кровле здания школы в селе Гарагасанли», - отметил Годжаев.

По его словам, в настоящее время комиссия расследует масштабы причиненного ущерба.

Отметим, что сильный ветер нанес ущерб и коммуникациям района, в некоторых селах повреждены линии электропередач.

В районе за счет внутренних средств началась работа по устранению последствий стихии.