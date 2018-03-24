На строительство Центра службы «ASAN» в Кюрдамирском районе выделено 5 млн манатов

2018-03-24 18:34 | www.apa.az | 8

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О проектировании и строительстве центра ASAN xidmət в Кюрдамирском районе».

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства центра ASAN xidmət в Кюрдамирском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики поручено выделит 5,0 (пять) миллиона манатов.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения, Министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.