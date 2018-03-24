Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу

2018-03-24 19:15 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление греческому коллеге Прокопису Павлопулосу по случаю Дня независимости Греции.

Как сообщает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания».