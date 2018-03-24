Ильхам Алиев поздравил греческого коллегу

2018-03-24 19:15 | www.oxu.az | 8
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление греческому коллеге Прокопису Павлопулосу по случаю Дня независимости Греции.
Как сообщает Oxu.Az, в письме говорится:
«Уважаемый господин президент,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания».