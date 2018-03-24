Трамп готов выслать российских дипломатов из США

2018-03-24 20:08 | www.apa.az | 8

Президент США Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США в ответ на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Bloomberg.

«Президент Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США», — сказал источник.

По данным издания, Трамп сделает заявление в понедельник, 26 марта.

Ранее сообщалось, что до 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.