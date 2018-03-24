В Баку стало 14 отделов полиции – СПИСОК

2018-03-24 20:25 | www.oxu.az | 7

Число отделений полиции Баку, получивших статус отдела, достигло 14.

Oxu.Az со ссылкой на Report представляет полный список отделений, получивших статус отдела:

1-ое Отделение Хатаинского Районного управления полиции

2-ое Отделение Хазарского РУП

4-ое Отделение Бинагадинского РУП

12-ое Отделение Сабунчинского РУП

17-ое Отделение Наримановского РУП

18-ое Отделение Наримановского РУП

19-ое Отделение Насиминского РУП

22-ое Отделение Насиминского РУП

24-ое Отделение Низаминского РУП

25-ое Отделение Низаминского РУП

29-ое Отделение Ясамальского РУП

30-ое Отделение Сураханского РУП

34-ое Отделение Хатаинского РУП

37-ое Отделение Хатаинского РУП

Напомним, что до этого семи отделениям полиции был предоставлен статус отделов. В отделах полиции численность личного состава будет еще больше, чем в отделениях.