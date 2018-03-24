В Баку стало 14 отделов полиции – СПИСОК

2018-03-24 20:25 | www.oxu.az | 7
Число отделений полиции Баку, получивших статус отдела, достигло 14.
Oxu.Az со ссылкой на Report представляет полный список отделений, получивших статус отдела:
1-ое Отделение Хатаинского Районного управления полиции
2-ое Отделение Хазарского РУП
4-ое Отделение Бинагадинского РУП
12-ое Отделение Сабунчинского РУП
17-ое Отделение Наримановского РУП
18-ое Отделение Наримановского РУП
19-ое Отделение Насиминского РУП
22-ое Отделение Насиминского РУП
24-ое Отделение Низаминского РУП
25-ое Отделение Низаминского РУП
29-ое Отделение Ясамальского РУП
30-ое Отделение Сураханского РУП
34-ое Отделение Хатаинского РУП
37-ое Отделение Хатаинского РУП
Напомним, что до этого семи отделениям полиции был предоставлен статус отделов. В отделах полиции численность личного состава будет еще больше, чем в отделениях.