В Дагестане нейтрализован боевик, связанный с ИГ

2018-03-24 20:40 | www.apa.az | 7

В Дагестане нейтрализован боевик, связанный с террористами «Исламского государства». Как передает АПА, об этом РИА «Новости» со ссылкой на представителя НАК.

Уточняется, что спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться, был нейтрализован.

«По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности», — говорится в сообщении.

На месте происшествия были обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.