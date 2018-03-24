Совет по правам человека ООН расширил мандат в отношении Ирана

2018-03-24 21:00 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Совет по правам человека ООН принял резолюцию, расширяющую мандат в отношении Ирана. Об этом в субботу сообщает агентство IRNA.
Согласно принятой наряду с пятью другими резолюциями на встрече в Женеве в пятницу, данная резолюция продлила на один год мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Иране.
21 член Совета проголосовали за резолюцию, в то время как семь человек проголосовали против, 19 воздержались.
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