Трамп выразил соболезнования Макрону в связи с терактом на юге Франции

2018-03-24 21:29 | www.trend.az | 8

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования французскому лидеру Эмманюэлю Макрону в связи с нападениями на юге Франции, в которых погибли четыре человека. Об этом Трамп написал в своем Twitter в субботу, передает ТАСС.

"Наши мысли и молитвы с жертвами ужасного нападения, которое произошло вчера во Франции", - отметил он. Трамп осудил действия террориста Редуана Лакдима, а также всех, кто мог оказать ему поддержку.

23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь. Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате этого нападения погибли трое человек, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.