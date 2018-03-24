Трамп высылает российских дипломатов‍ из США

2018-03-24 22:26 | www.oxu.az | 8

Американский президент Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за «дела Скрипаля».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке дипломатов, вероятно, объявят в понедельник, 26 марта. При этом собеседники агентства предупреждают, что решение президента не окончательное.

По словам источников, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги.

Трамп обсудил этот вопрос с американским послом в Москве Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучиным, министром торговли Вилбуром Россом, главой Минюста Джеффом Сешнсом, министром обороны Джеймсом Мэттисом, директором Нацразведки Дэном Коатсом, уходящим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером и другими, уточняет агентство.

Белый дом пока не ответил на запрос РИА Новости о возможности высылки российских дипломатов.

Как заявляла официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, «США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений», однако добавила, что пока Госдеп не может объявить о каких-либо мерах.

Ранее британская The Times написала, что высылку российских дипломатов готовят два десятка европейских стран, в том числе Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Такие шаги рассматриваются в качестве мер против России со стороны ЕС, но каждая страна будет принимать решение самостоятельно.

В российской Госдуме отметили, что если США пойдут на высылку российских дипломатов, Москва незамедлительно примет зеркальные меры.