Азербайджан инвестирует $60 млн в развитие железнодорожной грузовой станции в Иране - Ашури

2018-03-24 22:34 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан инвестирует 60 миллионов долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан. Об этом сказал вице-президент по эксплуатации и международным перевозкам "Иранских железных дорог" Хоссейн Ашури, сообщает агентство IRNA.

Во время инспекции проекта железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран), Ашури отметил, что эксплуатация железнодорожного маршрута для перевозки грузов была передана Азербайджану на 15 лет.

Ашури также сказал, что данный участок железнодорожной дороги будет открыт в четверг в рамках визита президента Ирана в Азербайджан, и будет подписано соглашение в размере 500 миллионов долларов на реализацию проекта железной дороги Решт-Астара.