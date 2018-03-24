Первое поражение Мамедъярова

2018-03-24 22:38 | www.oxu.az | 7

Сегодня в Берлине проходит двенадцатый тур турнира претендентов по шахматам, в котором участвует азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Как передает Oxu.Az, в очередной игровой день наш соотечественник, занимающий на втором месте, встречался с китайцем Дингом Лиреном, идущим в середине таблицы. «Шах» идет на втором месте, тогда как дебютант турнира расположился в середине таблицы, сведя до того все свои партии вничью.

Мамедъяров уступил на 50-м ходу.

Двенадцатый тур турнира претендентов:

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Динг Лирен (Китай) 0:1

Сергей Карякин (Россия) – Фабиано Каруана (США) 1:0

Александр Грищук (Россия) – Левон Аронян (Армения) 0,5:0,5

Владимир Крамник (Россия) - Уэсли Со (США)

Турнирная таблица: Карякин, Каруана - по 7 очков, Динг Лирен, Грищук, Мамедъяров - по 6,5, Крамник - 5, Со - 4,5, Аронян - 4.