Президент Италии попросил Джентилони остаться на посту премьера

2018-03-24 23:04 | www.trend.az | 9

Президент Италии Серджо Маттарелла предложил подавшему в отставку премьер-министру страны Паоло Джентилони продолжать исполнять обязанности главы правительства. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает канцелярия президентского Квиринальского дворца.

"Президент республики принял председателя Совета министров Паоло Джентилони, который, как следствие первого заседания нового парламента, подал в отставку с поста главы правительства… Президент предложил председателю совмина оставаться в должности для завершения текущих дел", - говорится в сообщении.

Ранее Маттарелла принял новоизбранных председателей сената Марию Елизабетту Казеллати и палаты депутатов Роберто Фико.