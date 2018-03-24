Мамедъяров в 13-ом туре турнира претендентов встретится с Грищуком

2018-03-24 23:20 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Состоялся 12-й тур проходящего в Берлине турнира претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров встретился с представителем Китая Дином Лиженом. Игра завершилась в пользу китайского шахматиста. Это первое поражение Мамедъярова в рамках турнира.

После 12-ти туров в активе Мамедъярова 6,5 очков, он одержал две победы, девять раз сыграл вничью и потерпел одно поражение.

В понедельник в рамках 13-го тура азербайджанский гроссмейстер встретится с представителем России Александром Грищуком.