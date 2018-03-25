Перестрелка на Нариманово: Есть убитый – ОБНОВЛЕНО

2018-03-25 00:12 | www.oxu.az | 6

В Баку сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью застрелили во время операции захвата участника преступной группировки, причастной к вооруженному нападению, совершенному 23 марта в Масаллинском районе.

Как передает Oxu.Az, оперативники выследили подозреваемого Заура Алиева и прямо напротив здания Прокуратуры Наримановского района ликвидировали его.

На теле Алиева эксперты насчитали многочисленные огнестрельные ранения.

Отметим, что в результате вооруженного нападения в Масаллинском районе тяжело ранен мужчина.

Отметим, что минувшей ночью, также из огнестрельного оружия был ранен мужчина в Масаллинском районе.

По информации Report, инцидент произошел вблизи сельского кладбища. Три человека на автомобиле марки Mercedes перекрыли путь жителю села Гизлавар Масаллинского района Агадину Нуру оглы Агаеву, 1953 года рождения.

Сообщалось, что одним из нападавших был житель города Масаллы Заур, мать которого — уроженка того же села Гизлавар.

Люди в машине открыли по Агаеву стрельбу, после чего уехали. Сообщается, что мотив инцидента связан с сыном пострадавшего. По отцу был открыт огонь, потому что он не сказал о местонахождении своего сына.

23:23

В Наримановском районе столицы, около дома торжеств «Лаленде» произошла перестрелка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, в результате перестрелки погиб один человек.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры Наримановского района, также работники судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время устанавливается личность убитого.

Ульви Керимов

