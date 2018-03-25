Снимки первых американских гастролей The Beatles продали за $357 тыс.

2018-03-25 01:17 | www.trend.az | 9

Коллекция из нескольких сотен ранее никогда не демонстрировавшихся негативов фотографий английской группы The Beatles, на которых запечатлены первые ее гастроли в США, была продана в субботу за £253 тыс. ($357 тыс.). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телерадиовещательную корпорацию Би-би-си.

Коллекция была главным лотом на традиционных торгах памятными вещами, связанными с ливерпульской четверкой, которые ежегодно устраивает в городе Ньютон-ле-Уиллоус аукционный дом Omega Auctions.

Автором снимков является фотограф Майк Митчелл, которому на момент тех гастролей, состоявшихся в 1964 году, было 18 лет. Сначала он запечатлел британский квартет во время его прибытия на вашингтонский железнодорожный вокзал Union Station, затем снял кадры пресс-конференции, предварявшей концерт The Beatles в Washington Coliseum, само выступление четверки на этой крытой арене и, наконец, концерт группы в общественном центре Балтимора - Baltimore Civic Center (сейчас этот зал носит другое название - Royal Farms Arena).