В Азербайджане проведена кампания «Час Земли 2018»

2018-03-25 01:50 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - 24 марта в Баку в рамках международной кампании «Час Земли 2018» состоялось массовое мероприятие против климатических изменений.

Мероприятие было организовано совместно Общественным объединением IDEA, являющимся официальным координатором кампании по Азербайджану, Общественным объединением молодежного движения «Джаван» и Всемирным фондом дикой природы (WWF Азербайджан).

Собравшись в Приморском национальном парке, участники акции наблюдали за процессом отключения на час фасадного освещения больших зданий, расположенных в центральной части города. Молодежь, символически нажав на «красную кнопку», дала старт совместной акции. Затем она приняла участие в освещении с помощью свечей надписи «60+», являющейся символом кампании обратного отсчета, и велосипедном пробеге.

Во время акции «Час Земли 2018», в которой приняли участие около 400 молодых людей, большой интерес вызвали развлекательные флешмобы, выступления известных танцевальных групп, соответствующие концепции «Час Земли», конкурсы с призами, непрерывная музыка на протяжении мероприятия и другие сюрпризы.