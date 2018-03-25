В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $12 млн

2018-03-25 02:04 | www.trend.az | 8

Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 15,5 млн канадских долларов ($12 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в стране около десятка подобных розыгрышей, передает ТАСС.

"Выпавшие номера - 7, 12, 15, 23, 35, 43 и 49. Бонус-число - 19", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что билет был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Традиционный "утешительный приз" розыгрыша в размере 1 млн канадских долларов (около $780 тыс.) в этот раз не достался никому. Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.