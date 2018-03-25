В Нью-Йорке в "Час Земли" погасли огни на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг

2018-03-25 05:37 | www.trend.az | 8

Жители Нью-Йорка приняли участие в международной экологической акции Всемирного фонда дикой природы "Час Земли".

В 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) в целях экономии электроэнергии на один час был почти полностью погашен свет на небоскребе крупнейшего мегаполиса США - 102-этажном Эмпайр-стейт-билдинг, а также в нью-йоркской штаб-квартире ООН. На главной площади города - Таймс-сквер - обесточены некоторые из огромных экранов, на которых круглосуточно транслируются различные объявления.

Как сообщается на сайте фонда, в акции участвуют десятки американских городов. В их числе Лос-Анджелес, Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Лас-Вегас (штат Невада), Портленд (штат Орегон), Орландо (штат Флорида), Миннеаполис (штат Миннесота), Канзас-Сити (штат Миссури), Шарлотт (штат Северная Каролина). Огни уже погасли или вскоре будут отключены на сотнях зданий, среди них штаб-квартиры американских компаний, банки, отели, университеты, музеи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее выступил с видеообращением, в котором призвал жителей планеты присоединиться к акции. Он подчеркнул, что "изменение климата происходит гораздо быстрее, чем мы действуем". "Оно оказывает тревожное влияние на всех нас, под угрозой ресурсы и экосистемы по всему миру, - подчеркнул Гутерриш. - "Час Земли" - это возможность продемонстрировать нашу готовность к переменам".