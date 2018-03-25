Япония выступает за расширение предварительных условий для встречи лидеров США и КНДР

2018-03-25 06:08 | www.trend.az | 9

Япония выступает за выполнение КНДР целого списка дополнительных предварительных условий перед тем, как будет проведена встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом, как передает ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующая просьба была озвучена министром иностранных дел Японии Таро Коно в ходе его недавней поездки в США. В частности, в список предварительных условий входит обещание Пхеньяна решить проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР, и отказ от использования ракет средней дальности, способных нанести удар по Японии. Также Коно попросил американскую сторону убедиться в том, что Пхеньян пообещает провести полную, необратимую денуклеаризацию, которую возможно будет подтвердить, и допустит на свои атомные объекты специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

По данным агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе своего предстоящего в апреле визита в Вашингтон намеревается еще раз озвучить эту японскую позицию. Активность Токио в этом направлении вызвана опасениями, что проблемы, которые непосредственно связаны с японскими интересами и безопасностью Японии, могут быть оставлены за бортом первых в истории переговоров лидеров США и КНДР. Отмечается, что представители американской администрации с пониманием отнеслись к высказанной японской стороной озабоченности.