СМИ сообщили о строительстве моста из России в КНДР

2018-03-25 07:33 | www.trend.az | 7

Россия планирует построить мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР. Об этом, как передат Интерфакс, пишет в субботу Washington Post со ссылкой на свои источники.

Граница между государствами проходит по реке Туманная; еще в 1950-х годах через нее был перекинут Мост Дружбы, который используется для железнодорожного сообщения. По сведениям издания, сейчас Минвостокразивитя предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.