Доклады азербайджанских экспертов на форуме в Москве вызвали недовольство армянской стороны

2018-03-25 07:43 | www.apa.az | 8

В Москве состоялся III Форум молодых лидеров Евразии. Как передает московский корреспондент АПА, форум на тему «Молодежь против экстремизма и радикализма» состоялся на площадке Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). В мероприятии, организаторами которого выступили Политологический Центр «Север-Юг» и РГГУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и информационной поддержке Пресс-клуба «Содружество», приняли участие более 100 делегатов из государств-участников СНГ и Грузии.

В мероприятии Азербайджан представляли депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков, политолог, преподаватель кафедры политологии и политического управления Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Заур Мамедов, главный редактор Интернет издания TheGreatMiddleEast, политический эксперт Али Гаджизаде и директор Центра россияведения Азербайджанского Университета языков профессор Мамед Алиев.

Открывая Пленарное заседание доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин констатировал высокий уровень представленности форума и интерес, который проявили к нему представители государственных структур, общественных, молодежных и религиозных организаций, что свидетельствует об актуальности проблематики и о понимании необходимости системной работы с молодежью – частью социума, которая традиционно в наибольшей степени подвержена радикальным настроениям.

Участников форума приветствовал президент, член Ученого совета РГГУ, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАНЕфим Пивовар. Отметив глобальный характер угрозы экстремизма и радикализма, он призвал молодежь государств Евразии к объединению усилий в борьбе с актуальными вызовами современности.

«Борьба молодежи против экстремизма и радикализма должна быть бескомпромиссной и совместной. Если этот процесс не обуздать, не контролировать, не снижать напряженность, у молодого поколения просто нет будущего, потому что экстремизм и радикализм – явления противоположные по сути позитивному, созидательному развитию любого общества. Для того, чтобы эту задачу решить, молодежь должна объединяться. Да, у каждой страны сегодня есть свои национальные интересы и приоритеты, которые нужно уважать, но есть и общие вызовы, которые требуют консолидации потенциала», - подчеркнул Е.Пивовар.

В современном мире радикальные взгляды и убеждения в молодежной среде формируются под влиянием социальных, экономических и политических факторов, таких, как ограниченный доступ к образованию, безработица, отсутствие социальных лифтов и возможности социальной самореализации, расслоение общества, низкий уровень жизни, отсутствие ценностных ориентиров. Высокая степень неудовлетворенности жизнью и отсутствие опыта преодоления проблем делает молодых людей идеальным «вербовочным контингентом», главной мишенью для экстремистских, террористических организаций, адептов радикальных течений.

Говоря об этом, политический, государственный и общественный деятель Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков акцентировал внимание на важности активизации ресурса молодежных организаций и молодых лидеров, которые сами должны предлагать альтернативы для сверстников, ищущих «смыслы жизни», объединять их идеями и общей деятельностью.

«Жизнь должна быть насыщенной. Просто работать, чтобы набить желудок, молодым людям неинтересно, привлекательные идеи должны рождаться непосредственно из молодежной среды, их надо поддерживать. Важное значение в профилактике экстремизма играют социальные лифты, когда молодежь вовлекается в управление государством, в важные социальные процессы», - подчеркнул Р.Мусабеков.

Также в рамках форума состоялся круглый стол «Безопасность на евразийском пространстве: реалии, проблемы, перспективы», в ходе которого представители национальных делегаций поделились опытом противодействия глобальным вызовам в их государствах.

Так, преподаватель кафедры политологии и политического управления Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Заур Мамедов выступил с докладом на тему «Взгляд азербайджанской молодежи на проблемы экстремизма и радикализма». По словам Мамедова, благоприятная ситуация, связанная с радикализмом в молодежной среде, говорить об эффективности проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым идеологической и внешней политики.

З. Мамедов пояснил, что армяно-азербайджанский конфликт не мог пройти бесследно и для сегодняшней молодежи, которая знает о невинных жертвах, миллионе беженцев, длительной информационной блокаде, двойных стандартах международных посредников, пассивности ООН и ОБСЕ. По словам политолога, распространение деструктивных идей в молодежной среде носит трансграничный характер и требует скоординированного ответа со стороны правоохранительных органов и обществ наших стран: "Для России и Азербайджана это общая проблема, решить которую можно только при сотрудничестве не только силовых структур, но и гражданского общества, неправительственных организаций, образовательных учреждений, экспертного сообщества и средств массовой информации"-отметил он.

Вопроса нагорно-карабахского конфликта коснулся также директор Центра россияведения Азербайджанского Университета языков профессор Мамед Алиев. Он отметил, что несмотря на продолжающийся конфликт, азербайджанская молодежь, сумев сохранить толерантность, не питает ненависти к соседу.

Участвующая в мероприятии армянская делегация пыталась грубо прервать доклад азербайджанского эксперта. Армянская сторона даже пожаловалась на выступления представителей азербайджанской делегации, которая, якобы, пытается использовать площадку форума для озвучивания своей позиции. Однако, попытки армянской стороны оказались безрезультатными.

Форум продолжил свою работу в секциях.