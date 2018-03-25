“Южный газовый коридор” приведет к повышению конкуренции – российский эксперт

2018-03-25 07:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор" (ЮГК) принесет выгоду, как Азербайджану, так и другим странам-участницам.

Об этом Trend сказал руководитель аналитического управления российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"От реализации ЮГК выиграют все задействованные стороны. Проект даст толчок инфраструктурному развитию, что окажет мультипликативный эффект на экономики стран-участниц", - отметил Александр Пасечник.

Эксперт подчеркнул, что проект приведет к повышению конкуренции, в первую очередь на турецком рынке.

"Начальная стадия [проекта "Южный газовый коридор"] подразумевает поставки до 10 миллионов кубометров газа в год на турецкий рынок, азербайджанский газ пойдет в первую очередь туда. Как известно, "Газпром" тоже расширяет свой потенциал для наращивания присутствия на турецком рынке. Однако, учитывая растущий спрос на "голубое топливо" в Турции, полагаю, что это не станет проблемой для поставщиков. Хотя новые поставки будут подталкивать стороны к ценовым компромиссам", - сказал эксперт.