Умерла первая победительница конкурса Евровидение - ВИДЕО

2018-03-25 09:25 | www.apa.az | 11

В возрасте 94 года умерла швейцарская исполнительница Лиз Ассиа, которая выиграла первый конкурс Евровидение в 1956 году с песней Refrain (Припев).

Как передает АПА, об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Настоящее имя певицы - Роза Мина-Шерер. Родилась она в 1924 году в Руперсвиле, на севере Швейцарии, начинала свою карьеру в качестве танцовщицы, но вскоре стала петь. Самым большим хитом певицы стала композиция 1950 года "O Mein Papa".

За время своей долгой и успешной карьеры она выступала перед известными персонами, принимала участие во многих благотворительных мероприятиях по всему миру.

Лиса Ассиа также снялась в некоторых ролях как актриса, но в основном ее вспоминают как победительницу самого первого конкурса песни Евровидение, который состоялся в Лугано в родной Швейцарии в 1956 году. Она исполнила две песни: Refrain и Das alte Karussell и Refrain - которая стала победной.

Лиз Ассиа еще дважды принимала участие в этом конкурсе, но повторить успех не смогла.

Последнее время Ассиа проживала в Каннах (Франция).