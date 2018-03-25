Норвегия планирует купить электрические самолёты

2018-03-25 09:28 | www.oxu.az | 8

Норвегия объявила о планах начать в ближайшие годы закупку электрических самолётов для пассажирских перевозок в рамках борьбы с глобальным изменением климата, опираясь на свой успех с использованием больших налоговых льгот для стимулирования покупок электромобилей, сделавших её мировым лидером по продажам электрического автотранспорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 3dnews.ru, государственная фирма Avinor, которая управляет 45 аэропортами в Норвегии, заявила, что приверженность самолётам с питанием от электрических батарей может стать стимулом для развития электрических и гибридных технологий такими компаниями, как Airbus или Boeing.

«На мой взгляд, нет никаких сомнений в том, что к 2040 году Норвегия будет использовать только электрические лайнеры на ближнемагистральных рейсах», – поделился прогнозом с журналистами глава Avinor Даг Фальк-Педерсен (Dag Falk-Pedersen) на авиационной конференции в Осло.