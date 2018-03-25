В Туркменистане на парламентских выборах проголосовало 24,04 процента избирателей

2018-03-25 10:13 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане сегодня на парламентских выборах по данным на 9.00 часов по местному времени проголосовало 24, 04 процента избирателей, сообщает в оперативной сводке Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в Туркменистане (ЦИК).

Голосование для более чем трех миллионов избирателей страны началось в семь утра по местному времени, избирательные участки будут работать до семи вечера.

На 125 депутатских места баллотируется 284 кандидата.

В стране 2 тысячи 604 избирательных участка и 39 участков образованы при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом, в том числе в Азербайджане.