Футболист умер прямо во время матча – ВИДЕО

2018-03-25 10:43 | www.oxu.az | 9

Во время матча Хорватской национальной лиги после удара в грудь мячом умер 25-летний футболист Бруно Бобан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Sport.rambler.ru, об этом сообщили на странице клуба «Марсония», за который он выступал, в Facebook.

Трагедия произошла на 15-й минуте встречи против «Славонии». После попадания мяча Бобану стало плохо, партнеры по команде и подоспевшие медики спасти спортсмена не смогли.

«Все игроки «Марсонии», руководство и сотрудники выражают глубочайшее сочувствие семье Бобана за эту невосполнимую потерю», – написали на странице клуба.

Причина смерти футболиста пока не оглашается.