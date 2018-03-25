Назначен посол Туркменистана в Казахстане

2018-03-25 10:55 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Казахстане назначен Тойли Комеков, говорится в обнародованном указе президента страны.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Казахстаном были установлены в октябре 1992 года.

Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По предварительным расчетам годовой объем перевозок в итоге может составить 10-12 миллионов тонн грузов.