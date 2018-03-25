Президент Ирана посетит Туркменистан с официальным визитом

2018-03-25 10:59 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - Президент Ирана Хасан Рухани посетит Туркменистан с официальным визитом 27-28 марта, говорится в сообщении туркменского правительства.

Данный вопрос обсуждался на правительственном совещании.

На повестку дня двусторонних переговоров на высшем уровне, по итогам которых планируется подписание пакета важных документов, будет вынесен широкий спектр вопросов туркмено-иранского партнёрства, сказано в информации.

В данной связи президент страны Гурбангулы Бердымухамедов констатировал динамичный характер туркмено-иранского межгосударственного диалога, в основу которого заложены многовековые традиции дружбы и историко-культурные связи, а также обоюдная добрая воля сторон.

Как отметил глава государства, "наши страны демонстрируют стремление к наращиванию продуктивного сотрудничества, отвечающего не только взаимным интересам, но и целям благополучия и процветания всего региона".

Наглядным тому подтверждением служит ряд реализованных крупных совместных проектов, таких, как строительство транснациональной стальной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран, призванной стать важным звеном региональной и глобальной транзитно-транспортной инфраструктуры.

Говоря о наличии большого потенциала для эффективного взаимодействия в торгово-экономической и транспортной сферах, в других перспективных отраслях, расширения контактов в гуманитарной области, Бердымухамедов подчеркнул значение очередных туркмено-иранских переговоров в верхах.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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