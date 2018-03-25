Азербайджан инвестирует 60 млн. долларов в железнодорожную сеть Ирана

2018-03-25 11:25 | www.apa.az | 8

Азербайджан инвестирует 60 мил. долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан.

Как передает АПА, об этом сообщил ИРНА вице-президент по эксплуатации и международным перевозкам "Иранских железных дорог" Хоссейн Ашури.

"Станция была передана Азербайджану в эксплуатацию сроком на 15 лет», сказал Ашури во время инспекции проекта железной дороги Астара (Азербайджан) — Астара (Иран).

По его словам, данный участок железной дороги будет открыт в четверг в ходе намеченного визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан. Кроме того, планируется подписание соглашения в размере 500 миллионов долларов, которые Азербайджан направит на реализацию проекта строительства железной дороги Решт-Астара.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) — Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

Международный транспортный коридор (МКТ) "Север-Юг" основан на соглашении, первоначально подписанном между Россией, Ираном и Индией в 2000 году. МКТ "Север-Юг" длиной 7200 километров связывает Европу с Индией и странами Персидского залива, используя морской, автомобильный и железнодорожный транспорт.