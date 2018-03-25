Азербайджан инвестирует 60 млн. долларов в железнодорожную сеть Ирана

2018-03-25 11:47 | www.trend.az | 6

Азербайджан инвестирует 60 млн. долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан. Об этом сообщил ИРНА вице-президент по эксплуатации и международным перевозкам "Иранских железных дорог" Хоссейн Ашури.

«Станция была передана Азербайджану в эксплуатацию сроком на 15 лет», - сказал Ашури во время инспекции проекта железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

По его словам, данный участок железной дороги будет открыт в четверг в ходе намеченного визита президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан. Кроме того, планируется подписание соглашения в размере 500 миллионов долларов, которые Азербайджан направит на реализацию проекта строительства железной дороги Решт-Астара.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.