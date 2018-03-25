В двух районах Азербайджана вспыхнул сильный пожар – ОБНОВЛЕНО

2018-03-25 12:00 | www.oxu.az | 8

Вспыхнувший вчера на территории высокорного лесного массива Развандобанд в Предприятии Охраны и Восстанновления Лесов Лерика пожар, в 22:50 был потушен в результате серьезных мер предпринятых местными структурными учреждениями Министерств Чрезвычайных Cитуаций (МЧС) и Экологии и Природных Ресурсов (МЭПР).

Об этом Оxu.Аz сообщили из пресс-службы МЭПР, во время пожара сгорел травянистый покров и кустарники на площади в 25 сот, лесной фонд не пострадал.

Также на территории села Чухуреземи Шабранского района, в области 12-ти часов ночи был полностью потушен пожар, который вспыхнул на границе высокорного лесного массива и муниципальных земель. В результате серьезных мер, предпринятых сотрудниками местных структурных учреждений МЭПР и Службы Защиты от Пожара МЧС было предотвращено распространение огня на территории лесного фонда.

24 марта. 23:05

В лесополосе Лерикского и Шабранского районов вспыхнул пожар.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов, пожар вспыхнул сегодня около 7 часов вечера на высокогорном участке 19а лесничества Развандобанд Лерикского Предприятия по охране и восстановлению лесов.

С целью ликвидации огня на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники местных структур МЭПР и МЧС.

В тушении пожара возникли сложности ввиду труднодоступности местности и сильного ветра.

В настоящее время сотрудниками МЭПР и МЧС проводятся оперативные меры по тушению пожара, охватившего кустарник.

Отметим, что пожар также вспыхнул в лесополосе и муниципальном участке высокогорного села Чухурэземи Шабранского района.

Для тушения огня привлечены сотрудники МЭПР и МЧС.

В условиях сильного ветра принимаются оперативные меры по тушению пожара и предотвращению распространения его на другие территории.