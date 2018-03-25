В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель

2018-03-25 12:24 | www.oxu.az | 8

У бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля была близкая подруга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, но она слишком напугана, чтобы рассказать полиции о последних днях перед отравлением.

Женщина тоже приехала в Великобританию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.

«Он сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях», – заявил газете друг пары.

Другой знакомый Скрипаля и его подруги сказал, что женщина слишком напугана и потому не идет к правоохранителям.