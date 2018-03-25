Экс-президенту Перу запретили покидать страну

2018-03-25 12:39 | www.apa.az | 7

Суд в Перу в субботу, 24 марта, запретил ушедшему в отставку президенту страны Педро Пабло Кучински в течение полутора лет покидать страну.

Как передает АПА со ссылкой на DW, запрет на выезд связан с коррупционными обвинениями, выдвинутыми в адрес 79-летнего Кучински.

Помимо этого, по распоряжению прокуратуры Перу были проведены обыски в двух домах политика в столице страны Лиме.

Подав тремя днями ранее в отставку, Кучински, который занимал высший государственный пост с июля 2016 года, предвосхитил грозившую ему процедуру импичмента. При этом политик на своей странице в Twitter написал, что ему нечего бояться и что он намерен сотрудничать со следствием. Пост главы государства занял вице-президент Мартин Вискарра.