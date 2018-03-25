Прогноз погоды на последний день праздников

2018-03-25 13:00 | www.oxu.az | 8

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 26-ое марта.

Как сообщили Oxu.Az, в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Однако ночью в некоторых местах прогнозируется туман и изморось. Северный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 7-9, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, а днем 50-55%.

В районах Республики завтра ожидается преимущественно безосадочная погода. Однако вечером и ночью в некоторых местах возможны дожди.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 11-16 градусов тепла.