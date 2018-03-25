В Карабахе погиб еще один армянский солдат

2018-03-25 13:25 | www.oxu.az | 8

В оккупированном Арменией Нагорном Карабахе погиб военнослужащий 19-летний Армен Амаякович Арутюнян.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

«24 марта, в 16:55, в одной из воинских частей, расположенных в северном направлении зоны карабахского конфликта, погиб военнослужащий Армен Амаякович Арутюнян, 1999 года рождения», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Арутюнян погиб вследствие падения дерева, которое произошло из-за сильного ветра.