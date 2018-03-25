ООН предупредила, что к 2100 году в Африке вымрет половина видов животных

2018-03-25 13:48 | www.apa.az | 7

Эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому биоразнообразия в мире существенно сократится уже к 2050 году.

Как передает АПА, об этом сообщается на сайте IPBES, Межправительственной платформы по биоразнообразию.

В докладе освещаются угрозы экосистемам таких регионов, как Европа, Северная и Южная Америки, Африка, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Главная проблема для биоразнообразия изменение климата. В Юго-Восточной Азии к 2050 году исчезнет до 90% кораллов, даже если удастся замедлить глобальное потепление. До 2048 года в регионе не останется рыбных ресурсов, если промышленный лов будет продолжаться в таком же темпе. К 2100 году, по мнению экспертов, в Африке могут исчезнуть более половины видов птиц и животных. Высыхания африканских озер приведет также к исчезновению многих видов растений.

Ситуация ухудшится из-за роста населения континента, которое к 2050 году увеличится с 1,25 миллиардов до 2,5 миллиардов человек. Ученые отмечают, что со времени открытия Америки разнообразие видов в регионе сократилось на 31%. К 2050 году эта цифра достигнет 40%. Исчезновение многих биологических видов отразится на коренных народах. Более 60% языков и культур Америки грозит вымирание. Напомним, ранее сообщалось, что в Африке в этом месяце умер последний в мире самец северного белого носорога. По информации BBC, теперь на планете осталось всего две представительницы этого вида носорогов.