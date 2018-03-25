У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

2018-03-25 14:15 | www.apa.az | 7
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье недалеко от побережья индонезийского острова, входящего в группу Барат-Дая.
Как передает АПА, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в 08.58 по времени UTC. Очаг залегал на глубине 149,4 километра.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.