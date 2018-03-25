Сильный ветер в Дашкесане привел к серьезным последствиям – ФОТО

2018-03-25 14:11 | www.oxu.az | 7

Вчера, около трех часов дня, сильный ветер нанес ущерб жилым и административным зданиям в Дашкесанском районе, а также электрообеспечению и связи, личным автомобилям.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на AПA, в городе Дашкесан полностью повреждена кровля жилых домов и социальных объектов в селах. По предварительным данным, повреждена кровля более 80 зданий.

Жильцы указанных зданий обратились в службу скорой помощи Центральной районной больницы за амбулаторным обследованием.

Исполнительной властью Дашкесанского района создана комиссия для определения размера нанесенного ущерба. К работам по устранению последствий ураганного ветра привлечены соответствующие учреждения.