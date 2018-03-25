В Баку состоялся велопробег по случаю 99-летия создания органов безопасности Азербайджана (ФОТО)

2018-03-25 14:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Двадцать восьмого марта исполняется 99 лет создания органов безопасности Азербайджана. распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 23 марта 1997 года, 28 марта был объявлен днем профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана.

Накануне профессионального праздника в Баку состоялся велопробег, организованный Клубом велосипедного спорта (КВС) при СГБ, сообщили Trend в отделе общественных связей Службы государственной безопасности (СГБ).

В велопробеге приняли участие начальник Службы государственной безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, члены КВС СГБ и ФВС Азербайджана, а также велосипедисты-любители.