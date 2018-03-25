Обнародованы результаты мониторинга по незаконным постройкам на берегу Каспия

2018-03-25 15:15 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В судебные инстанции представлены соответствующие документы по 11 случаям с целью сноса самовольных построек на побережье Каспийского моря. По информации Trend, на 140 объектах, находящихся на земельных участках, расположенных на прибрежной полосе протяженностью 20-50 метров, был проведен мониторинг. По итогам мониторинга лица, совершившие административные правонарушения по 46 случаям, связанным с нарушением требований 46 статьи Земельного кодекса, оштрафованы на сумму 388 тысяч манатов.

В МВД республики переданы документы по 34 фактам незаконного занятия земельных участков, выявленным в результате могниторинга.