В Туркмении проходят парламентские выборы

2018-03-25 15:21 | www.apa.az | 8

В Туркмении проходят выборы в парламент шестого созыва.

Как передает АПА со ссылкой на DW, за четыре часа до конца выборов проголосовали 77% избирателей.

На 125 мест в Меджлисе претендуют 284 кандидата. При этом от трех действующих в стране политических партий выдвинуты 168 кандидатов, от групп граждан - 116 кандидатов.

Одним из наиболее известных претендентов на место депутата является 36-летний Сердар Бердымухамедов. По мнению экспертов, у сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова есть высокие шансы стать председателем парламента.

За процессом голосования следят более 4 тысяч национальных и около 140 зарубежных наблюдателей, в их числе – представители БДИПЧ, ШОС и Исламской организации сотрудничества.