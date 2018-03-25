Китайских футболистов выгонят из сборной за татуировки

2018-03-25 16:06 | www.oxu.az | 8

Футболистам сборной Китая запрещено иметь на теле татуировки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, в противном случае их будут выгонять из команды.

Спортсмены заклеили непрозрачным скотчем свои татуировки во время товарищеского матча с Уэльсом.

Отмечается, что это было сделано из-за того, что Федерация футбола Китая запретила демонстрацию нательных рисунков.

По мнению чиновников, спортсмены ответственны за развитие здорового культурного образования на всех уровнях.