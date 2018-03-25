В России при пожаре в ТЦ погибли три ребенка и женщина - ОБНОВЛЕНО

2018-03-25 16:30 | www.apa.az | 8

Три ребенка и женщина погибли в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, всего в результате инцидента пострадали 26 человек.

"Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате. Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вместе с тем сотрудниками МЧС работы по ликвидации огня и спасению людей продолжаются. "Кроме того, по предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", - сообщила Петренко.

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14.41

Четверо детей погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, погибли четверо детей от отравления продуктами горения в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что площадь пожара и обстоятельства его возникновения уточняются.