В Хорватии футболист умер во время игры после попадания мячом в грудь

2018-03-25 17:08 | www.apa.az | 8

Трагедия произошла во время футбольного матча в третьем дивизионе чемпионата Хорватии.

Как передает АПА, об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

В поединке между "Марсонией" и "Славонией" полузащитник гостей Бруно Бобан умер в результате попадания мяча в грудь. Мяч попал футболисту в район груди, после чего игрок упал на газон. Несмотря на то, что клубные доктора пытались как можно быстрее оказать помощь игроку, а на поле прибыла машина скорой помощи, спасти спортсмена не удалось. Причина смерти полузащитника пока остается неизвестной.

В ночь на 4 марта в Италии скончался игрок "Фиорентины" Давиде Астори. Полиция возбудила дело после смерти футболиста.