Турция испытала собственные баллистические ракеты

2018-03-25 17:31 | www.oxu.az | 10

Турция провела на военном полигоне в Синопе успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Анадолу», речь идет о ракетах Gokdogan малого и среднего радиуса действия и Bozdogan большого радиуса действия.

Как отмечается, в ходе тестовых запусков специалисты смогли оценить возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения.

В последнем квартале 2018 года планируется также провести пуск ракет с наземной установки для поражения движущихся целей и пуск с самолета. Завершить проект их разработки планируется в 2020 году. После этого будет запущено серийное производство.