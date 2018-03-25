На востоке Индии в ДТП пострадали более 30 человек

2018-03-25 17:51 | www.trend.az | 9

Более 30 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в округе Малда штата Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщает издание Business Standard со ссылкой на офицера полицейского участка Калиачак (Kaliachak), передает РИА Новости.

По данным источника, автобус, направлявшийся из Фаракки, столкнулся с грузовиком около заправочной станции Султангандж (Sultangunj) около 12.30 по местному времени (10.00 мск) в воскресенье.

"По нашим подсчетам, 32 человека получили ранения", - заявил источник.