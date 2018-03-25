Modern Diplomacy: Истина о Бако Саакяне

2018-03-25 18:14 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Одной из основных проблем авторов, писавших об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, является неправильное использование терминологии, и существуют разные группы, которые злоупотребляют терминологией конфликта.

Об этом говорится в статье заведующего отделом анализа внешнеполитических вопросов Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджанской Республики Джавида Велиева, опубликованной американским аналитическим ресурсом Modern Diplomacy.

Велиев отмечает, что некоторые авторы, например, как бывший посол США в Армении Джон Эванс намеренно злоупотребляет такими терминами. Джон Эванс представил Нагорный Карабах как «законное образование», а Бако Саакяна - «законным представителем», пишет автор.

По его словам, некоторые авторы в заголовке описывают Бако Саакяна как «лидера Нагорного Карабаха», хотя в самом тексте излагается иная позиция, по которой можно понять, что слово «лидер Нагорного Карабаха» в заголовке употреблялось непреднамеренно.

«Заголовки имеют очень большое значение, так как от них зависит количество читателей, в особенности учитывая, что через социальные сети можно массово распространить информацию», - говорится в статье.

Говоря о том, кто такой Бако Саакян, автор пишет, что он родился в Ханкенди, который являлся центром Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО).

«В 1988 году, прежде чем стать активистом сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, Бако Саакян занимал различные должности в НКАО. В 1990 году он присоединился к сепаратистскому военному движению в Нагорном Карабахе против Азербайджана. Саакян начал свою карьеру как ответственный человек за контрабанду оружия для сепаратистов Нагорного Карабаха из-за границы, но его отозвали за хищение денег. Как лидер сепаратистов, он был известен тем, что подкупал лояльность обычных людей наличными деньгами», - говорится в статье.

Во-вторых, по словам автора, Бако Саакян не может быть признан «законным представителем Нагорного Карабаха», поскольку проживающие там азербайджанцы были депортированы с их родных земель в 1988-1994 годах.