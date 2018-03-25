В Туркмении завершилось голосование на парламентских выборах - ОБНОВЛЕНО

2018-03-25 18:40 | www.apa.az | 7

Завершилось голосование на воскресных выборах в меджлис (парламент) Туркмении — в 19.00 закрылись все избирательные участки.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Центризбирком страны.

За два часа до конца парламентских выборов проголосовало 86,34 % избирателей, в то время как в избирательные списки были внесены более 3,2 миллиона человек. Итоговые данные по явке избирателей будут обнародованы позднее.

Согласно законодательству, окончательные итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов. Как правило, результаты выборов сообщаются Центризбиркомом через два-три дня.

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В Туркмении проходят выборы в парламент шестого созыва.

Как передает АПА со ссылкой на DW, за четыре часа до конца выборов проголосовали 77% избирателей.

На 125 мест в Меджлисе претендуют 284 кандидата. При этом от трех действующих в стране политических партий выдвинуты 168 кандидатов, от групп граждан - 116 кандидатов.

Одним из наиболее известных претендентов на место депутата является 36-летний Сердар Бердымухамедов. По мнению экспертов, у сына президента страны Гурбангулы Бердымухамедова есть высокие шансы стать председателем парламента.

За процессом голосования следят более 4 тысяч национальных и около 140 зарубежных наблюдателей, в их числе – представители БДИПЧ, ШОС и Исламской организации сотрудничества.